Лавров рассказал про отравленные отношения России и США

Глава МИД Сергей Лавров, выступая на форуме молодых дипломатов в рамках Восточного экономического форума, заявил, что в общественное сознание американцев внедрили идею о "России-злодейке" с помощью версии российского следа в деле Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщает "РИА Новости".

На первом процессе в Вирджинии Манафорта признали виновным по восьми пунктам в банковском и налоговом мошенничестве. На процессе в Вашингтоне его обвинили в работе иностранным агентом без необходимой регистрации при минюсте США — речь идет о тех годах, когда Манафорт консультировал экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партию регионов. Бывшего советника Трампа также обвиняют на втором процессе в отмывании денег.

"Стали раскручивать дело Манафорта, которого обвиняли в том, что он чуть ли не главный был исполнитель злых намерений Кремля по недопущению победы Хиллари Клинтон. А в итоге после многомесячных расследований, слушаний его обвинили исключительно в том, что он был агентом украинского правительства и работал в интересах украинского правительства", — сказал Лавров.

"Российского следа там вообще не нашли, но в общественное сознание уже внедрилась вот эта вот тема России как злодейки, которая всем руководит в США", — добавил министр.

Говоря о сложившейся в США ситуации, Лавров отметил, что действующая выборная система, очевидно, дала сбой. Он отметил, что проигравшая на выборах Демократическая партия отказывается принимать результаты и "всеми силами" пытается найти виновного, но "только не внутри США".

В данный момент российско-американские отношения "отравлены", сказал также Лавров: "Я не думаю, что можно рассчитывать на долгосрочный успех в такой политике".