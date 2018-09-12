Алтайский краевой союз организаций профсоюзов (крайсовпроф) через три месяца после ухода с поста руководителя официально обретет нового главу. Избрание состоится на XXIV внеочередной конференции в следующий четверг, 20 сентября.

"На должность председателя крайсовпрофа выдвинута кандидатура Ивана Панова, исполняющего обязанности председателя с июня 2018 года, до этого работавшего заместителем", — сообщили в крайсовпрофе.

Напомним, предыдущий руководитель, 63-летний Владимир Бабушкин ушел с поста по собственному желанию в последних числах мая. Официальной причиной было названо состояние здоровья, по данным же портала Amic.ru, это произошло после нелицеприятного разговора Бабушкина с тогдашним губернатором региона Александром Карлиным. Кстати, сам Карлин также ушел в отставку по собственному желанию 30 мая.