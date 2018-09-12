Фото: instagram.com/bazgenova

Первый снег выпал в Алтайском крае — 12 сентября под белым покровом оказался город-курорт Белокуриха.

Снимками заснеженного города делятся пользователи социальных сетей.

Отметим, что в соседнем с Алтайским краем Кузбассе в этом году снег выпадал еще раньше.

Между тем, согласно прогнозу синоптиков, мокрый снег в ближайшие дни может пройти и в других районах края.