Фото: instagram.com/bazgenova
Первый снег выпал в Алтайском крае — 12 сентября под белым покровом оказался город-курорт Белокуриха.
Снимками заснеженного города делятся пользователи социальных сетей.
Отметим, что в соседнем с Алтайским краем Кузбассе в этом году снег выпадал еще раньше.
Между тем, согласно прогнозу синоптиков, мокрый снег в ближайшие дни может пройти и в других районах края.
Комментарии
Никакой курорт он не укутал. Выпал снег в горах. Обычное явление.
здорово-то как!
глобальное потепление
Дык это же - потепление глобальное, вот и снег, в африке тоже снег
Да, на Церковке с утра лежал снег. И сейчас лежит. А также поздней весной частое явление. Про зиму и говорить не нужно. А гора Белуха и летом со снегом. Ждем первооткрывателей с фотографиями с Семинского перевала.