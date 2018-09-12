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Полицейские в Горном Алтае задержали мужчину, угрожавшего туристам на Телецком озере, а затем открывшего стрельбу из карабина в сторону правоохранителей.

Как сообщили в Алтайском линейном управлении МВД России на транспорте, заявление поступило от жителя Барнаула. Со слов мужчины, криминальный инцидент произошел во время пребывания на Телецком озере днем в минувшую пятницу.

"Неизвестный мужчина подплыл на лодке к находящимся на берегу озера туристам и стал требовать покинуть место отдыха, угрожая им убийством. В подтверждение своих слов неизвестный продемонстрировал оружие и произвел выстрел в их сторону с расстояния около 15 метров", — уточняют в полиции.

Правоохранители обнаружили подозреваемого в районе кордона Ижон и проверили у гражданина разрешительные документы на ношение гладкоствольного оружия и охоту. С целью уточнения полученной информации полицейские поднялись на борт служебного катера.

"В этот момент мужчина произвел несколько выстрелов из находящегося при нем оружия в сторону судна и находящихся на нем транспортных полицейских и поспешно скрылся на катере", — добавляют в линейном управлении.

Вскоре сотрудники МВД задержали 31-летнего местного жителя в акватории Телецкого озера недалеко от села Артыбаш. Во время досмотра у ранее судимого мужчины был изъят охотничий гладкоствольный самозарядный карабин "Вепрь" калибра 9,6.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

В отношении него возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Кроме того, Следственный комитет расследует в отношении подозреваемого уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.