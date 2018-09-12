Среда, 12 Сентябрь, 14:09

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 69,97
€ 81,39
451856
10°
Обь
93см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

На Алтае выпал снег: тепла больше не будет?

, ИА "Амител"
По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в регионе еще поднимется до +20 градусов и выше

Фото: instagram.com/bazgenova

Снег, выпавший 12 сентября в Алтайском крае в районе курорта Белокуриха, заставляет задуматься о том, неужели тепло покинуло наш регион до весны.

По информации синоптиков, паниковать пока не стоит — уже в ближайшие дни столбики термометров в регионе поднимутся выше +20 градусов.

Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, выпавший в предгорьях края снег очень быстро сойдет.

В целом по краю ночью 13 и 14 сентября температуры будут балансировать в диапазоне от слабоотрицательных до слабоположительных. Однако в дневное время 13 сентября температура воздуха составит +11...+16 градусов, а 14 сентября воздух прогреется до +21 градуса.

В предстоящие выходные, согласно данным Гидрометцентра, будет преимущественно без осадков и достаточно тепло, но возможно усиление ветра.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
14:02
Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года 0
13:51
Необычный рок-спектакль на библейскую тему впервые покажут в Барнауле 0
13:42
Стоп-кадр. Страшный сон автомобилиста на летней резине 5
13:31
Как увлечь и развлечь интересным занятием группу детей 0
13:31
Очевидцы: автомобиль сбил мальчика-пешехода в Барнауле 1
13:24
Помощник президента Глазьев обвинил Центробанк в падении рубля 2
13:12
Еще один автомобиль попал под трамвай на "несчастливом" переезде в Барнауле 1
13:03
На Алтае выпал снег: тепла больше не будет? 0
12:48
Греф не увидел альтернативы повышению пенсионного возраста 10
12:33
Мужчина в Горном Алтае угрожал туристам, а потом открыл стрельбу по полиции 0
12:22
Выбираем самого классного классного 0
12:15
Соцсети покорило "ослепительное и невесомое" бикини 5
12:01
Зима приходит в сентябре: снег укутал алтайский город-курорт Белокуриху 5
11:55
Алтайский крайсовпроф обретет главу 20 сентября 1
11:34
Заместитель Медведева предложил создать второй лоукостер для авиаперевозок 2
11:25
Система ЖКХ Барнаула готова к запуску тепла 9
11:15
Обитаемый остров: почему туристы едут на Хайнань 1
11:14
Торгово-развлекательный центр "Ривьера" закрыли в Бийске на неделю 0
11:03
Украина перебросила войска в район Азовского моря 3
10:51
Подозреваемого в изнасиловании и истязании нашли в Барнауле спустя 11 лет 0
10:34
Министр спорта рассказал о судьбе построенных футбольных стадионов 3
10:21
Около 250 алтайских сел могут остаться без телевидения с января 2019 года 12
10:13
Девочка и пенсионерка пострадали при столкновении трамвая и ПАЗа в Барнауле 0
10:02
Версия о причастности астронавтов США к порче "Союза" названа приоритетной 24
09:49
Улицу Геодезическую в Барнауле отремонтировали "битумными инъекциями" 5
09:34
Магазинам запретят делать скидки на алкоголь 12
09:22
Стоп-кадр. Лето прощается с Барнаулом двойной радугой в небе 0
09:14
Чиновникам предложат повышение за перевод в другие регионы 3
09:03
Учебный год в 2019 году может начаться 1 октября 24
09:00
Как выбрать текстиль для дома 0
08:53
Владимир Путин купил на ВЭФ баночку амурского меда 13
08:42
Российские школы оцифруют за три года 1
08:30
Третий слет риелторов Алтая прошел в духе спортивных состязаний 1
08:24
Орешкин посоветовал россиянам продавать доллары и покупать рубли 33
08:15
"Mitsubishi АВТОШОУ 2018" стало ярким событием в День города Барнаула 0
08:06
Карьера со школы: 7 причин отдать ребенка на занятия робототехникой 0
07:50
Двухуровневую квартиру с теплыми полами продают в Барнауле за 6,5 млн руб. 7
07:34
Жизнь – игра: почему современные дети не видят границы между хорошо и плохо 3
07:19
"Алтай. Притяжение": жюри фестиваля восхитили скульптуры и красивые женщины 3
07:03
"Такие планировки никто в Барнауле еще не применял": риелтор о ЖК "Марс" 0
07:00
Как совместить спорт и танцы: выбираем занятие для ребенка 0
06:48
Вечно молодой: воспоминания о Поле Уокере в фотографиях 0
06:32
Где в Барнауле провести красивую осеннюю фотосессию 0
06:17
Мокрый снег, дожди и ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 12 сентября 0
06:01
"Единая Россия" снова в большинстве: на Алтае прошли муниципальные выборы 16
05:02
Мексика готова работать над отменой визового режима для россиян 0
04:04
ФАС признала рекламу Durex недостоверной 3
03:02
В Колумбии задержан российский "человек-паук", забравшийся на здание банка 0
02:11
Минфин хочет ограничить максимальную сумму проигрыша для азартных россиян 3
01:19
Медведева примет участие в чемпионате России по фигурному катанию 0
00:21
В работе мессенджера Viber произошли сбои 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.