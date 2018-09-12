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Снег, выпавший 12 сентября в Алтайском крае в районе курорта Белокуриха, заставляет задуматься о том, неужели тепло покинуло наш регион до весны.

По информации синоптиков, паниковать пока не стоит — уже в ближайшие дни столбики термометров в регионе поднимутся выше +20 градусов.

Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, выпавший в предгорьях края снег очень быстро сойдет.

В целом по краю ночью 13 и 14 сентября температуры будут балансировать в диапазоне от слабоотрицательных до слабоположительных. Однако в дневное время 13 сентября температура воздуха составит +11...+16 градусов, а 14 сентября воздух прогреется до +21 градуса.

В предстоящие выходные, согласно данным Гидрометцентра, будет преимущественно без осадков и достаточно тепло, но возможно усиление ветра.