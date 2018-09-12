Не знаете, как и чем развлечь своего ребенка или нужно найти интересное развлечение, например, сразу для целого школьного класса? Отличным вариантом может стать посещение музея занимательных наук в Барнауле "Как-так?".

Так, в субботу, 15 сентября, в 16 часов здесь начнется научное шоу профессора Николя под названием "Всё включено". Это праздничная научная программа, где подобраны самые интересные эксперименты: опыты с сухим льдом и отличные эксперименты со звуком и полимерами. А еще каждый из участников увидит радугу при помощи специальных очков.

В воскресенье, 16 сентября, в 16 часов в музее состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "4 стихии". Огонь, вода, земля, воздух — сколько же всего интересного вокруг нас. В эту насыщенную программу входит множество экспериментов, каждый из которых связан с той или иной стихией. Ребята увидят настоящий вулкан, взрыв шарика, наполненного водородом, оценят напор воздуха супер-воздуходувки.

В субботу, 22 сентября, в 16 часов в "Как-так?" пройдёт шоу Николя "В темноте". Чем отличается флуоресценция от фосфоресценции? Как можно увидеть настоящую молнию и повелевать светящейся лентой? Что такое настоящее лазерное шоу, а также можно ли рисовать при помощи света? Ответы на все эти и другие вопросы юные исследователи найдут в шоу "В темноте".

В воскресенье, 23 сентября, в 16 часов в музее занимательных наук "Как-так?" состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Секреты фокусов". Программа подойдет для любой аудитории. Она заинтригует всех, ведь здесь раскрываются секреты самых знаменитых фокусов.

"В этой программе мы собрали 15 популярных и знаменитых фокусов и раскрыли их секреты. И вот только некоторые из фокусов, которые можно увидеть в новой программе: знаменитый летающий столик, разрезание бутылки с газировкой пополам, летающий стакан с настоящей газировкой, волшебный ящик, в котором все исчезает, удивительный песок и множество других удивительных опытов. Шоу интерактивное, дети принимают участие. Аналогов такого шоу просто нет. Все фокусы объясняются с научной точки зрения", — рассказали в музее.

На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.

Музей занимательных наук "Как-так?":

г. Барнаул, проспект Ленина, 147в

тел.: 8 (3852) 571-132

https://vk.com/kaktak22

http://kaktak22.ru/

Ограничение по возрасту 6+