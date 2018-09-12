Фото: vk.com/barneos22

Очередное ДТП произошло на ставшем "несчастливым" трамвайном переезде в Барнауле — на сей раз под вагон угодила Mazda.

Об аварии, случившейся в районе пересечения улицы Анатолия и переулка Радищева, сообщили в паблике Barnaul 22.

"И снова ДТП Анатолия — Радищева. На этот раз трамвай VS "Мазда". Повреждения небольшие, уже разъехались", — отмечает автор заметки.

Напомним, что при схожих обстоятельствах на этой неделе под трамвай здесь попал еще один легковой автомобиль.