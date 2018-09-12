Вопросы образования и подготовки профессиональных кадров стали одними из ключевых в программе "Энергия развития", с которой Виктор Томенко победил на выборах губернатора Алтайского края, заявил председатель Алтайской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев.

"Усилиями поколений педагогов и общественников-энтузиастов, руководителей образовательных организаций, муниципалитетов система образования края и её выпускники занимают достойное место в стране. Но ещё больше предстоит сделать. Как справедливо заметил Виктор Томенко, "время простых решений прошло". Необходим системный и взвешенный подход. Перекроить в один миг одну из фундаментальных отраслей категорически нельзя. В данном случае требуется планомерная работа. Программа развития вобрала в себя все направления деятельности, которые будут способствовать решению поставленных задач", — сказал Абдуллаев.

Он напомнил, что основные проблемы отрасли были названы на X Съезде работников образования региона. Каждая из них требует оперативного решения. В своем выступлении врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко назвал первоочередными задачами вопросы низких заработных плат, качества подготовки и профессионального роста педагогических кадров, устаревающей образовательной инфраструктуры.

Юрий Абдуллаев подчеркивает: система образования Алтайского края одна из сложнейших в стране. Причин тому несколько: особенность расселения жителей региона — малокомплектность школ, половина жителей региона — селяне, ограниченные финансовые и кадровые ресурсы.

С программой "Энергия развития" Виктор Томенко шёл на выборы губернатора, на которых и победил. Она включает 12 приоритетных направлений: условия труда, развитие интеллектуального капитала, перезагрузка промышленного и аграрного потенциала края, комфортная среда и другие.