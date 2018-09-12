Фото: vk.com/incident22

Наезд на мальчика совершил автомобиль в Барнауле на улице Балтийской днем в среду, 12 сентября, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

"По адресу: Балтийская, 55 сбили пешехода-мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте...Бригада скорой помощи под бортовым номером 20 оперативно прибыла на место", — отмечает автор заметки.