Фото: vk.com/incident22
Наезд на мальчика совершил автомобиль в Барнауле на улице Балтийской днем в среду, 12 сентября, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
"По адресу: Балтийская, 55 сбили пешехода-мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте...Бригада скорой помощи под бортовым номером 20 оперативно прибыла на место", — отмечает автор заметки.
Комментарии
прут там все:дети-бабки-дедки-вполне взрослое и с виду умное население среднего возраста
Что то я там не увидел перехода!
там нет перехода от далее через 150 метров с светофором
Родителей мальчика на кол!