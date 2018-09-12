Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года

Президент России Владимир Путин предложил на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума заключить мирный договор между РФ и Японией до конца года без предварительных условий, сообщает "РИА Новости".
"Семьдесят лет мы ведем переговоры. Синдзо [Абэ, премьер Японии] сказал: "Давайте поменяем подходы". Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий", — сказал Путин.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.
Комментарии
Мирный договор нужен Японии только что бы вернуть Курилы, сама эта бумажка без Курил никакой ценности не представляет
Если бы курилы передали Японии уверен что через 5 лет там бы уже были мегаполисы
Хорошо изображать альфа-самца среди своих телелохов. Отцапали у японцев острова, а потом говорят, давайте дружить без всяких условий
с отдачей Курил? не совсем понятно зачем нужен такой договор с Японией, подписавшей капитуляцию
12.09.2018 14:09
- гость -
там бы уже через 3 года всю морскую живность вынесли, а не мегаполисы строили
Старик явно не себе, молотит околесицу, да Бог знает что в эту голову, поражённую атеросклерозом сосудов и авторитаризмом может прийти
Да не было бы там городов. Не через пять ни через десять лет. Все Японцы живут по большей части на Хоккайдо. А на северных островах у них дикая природа. Горные обезьяны стаями бегают (в прямом смысле слова) и вообще никакой инфраструктуры. Острова нужны только с одной целью - Получить доступ к Охотскому морю и гребсти там рыбу танкерами.
Вован прекрасно знает, что без возврата островов Японии никакого мирного договора быть не может.
Может тогда еще и Калининград Германии отдать? Совсем чушь несете в комментариях.
Может тогда еще и Калининград Германии отдать? Совсем чушь несете в комментариях.
Думаю, что большинство населения Кёнигсберга рады бы было вернуться на историческую родину)
Калининград (Кёнинсберг), Выборг, Курилы, Пыталово(Абрене), Крым, да у вовы не початый край работы по договорам
12.09.2018 14:49
- гость -
Там столько немцев этнических нету, чтобы они большинство составили. Так что не газируй лужи.)
Не хотелось но расстрою тебя, почитай местные форумы и тогда поймешь с какой радостью бы жители провели референдум если бы это было законно
Говна им на лопате, а не Кемску волость!
12.09.2018 15:13
- гость -
Ты и тебе подобные и здесь пишите, что давно бы свалил, но все бабушкину хрущевку не продам. Там пишут такие же. Дальше слов у вас дело не двинется.