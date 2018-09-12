Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года

Президент России Владимир Путин предложил на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума заключить мирный договор между РФ и Японией до конца года без предварительных условий, сообщает "РИА Новости".

"Семьдесят лет мы ведем переговоры. Синдзо [Абэ, премьер Японии] сказал: "Давайте поменяем подходы". Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий", — сказал Путин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.