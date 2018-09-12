Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума рассказал о том, что подозреваемые в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были найдены.
По словам Путина, подозреваемые являются гражданскими лицами: "В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди, мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет".
"Я хочу к ним обратиться, чтобы они нас услышали сегодня. Пускай они куда-нибудь придут — вот в средства массовой информации", — добавил Путин.
Комментарии
не понял. это инсценировка была?
Странно, почему они сами не появились в СМИ, а президент анонсирует их появление, и, теперь главное, чтобы:
__были похожи на себя в фото и видео
__хорошо выучили текст , и не мыкали и пыкали ,а то те двое без особых признаков интеллекта на рожах
__и не забыть сказать, что "мы, русские, своих не бросаем" т.е. фигушки вам, а не выдача.
Но, всё это для внутреннего потребления.
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