Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума рассказал о том, что подозреваемые в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были найдены.

По словам Путина, подозреваемые являются гражданскими лицами: "В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди, мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет".

"Я хочу к ним обратиться, чтобы они нас услышали сегодня. Пускай они куда-нибудь придут — вот в средства массовой информации", — добавил Путин.