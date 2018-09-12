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Иск прокурора о взыскании с Барнаульского кадетского корпуса компенсации морального вреда за травмирование ребенка удовлетворил Ленинский районный суд краевой столицы.
Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, по факту обращения матери мальчика к правоохранителям была проведена проверка.
Выяснилось, что ребенок получил травму, когда дети в процессе обучения были оставлены без присмотра, а между несколькими учащимися произошел конфликт.
Сын женщины заступился за одноклассника, и в результате получил телесные повреждения в виде закрытого перелома позвонка.
"Поскольку телесные повреждения получены в силу слабого контроля со стороны педагогов за учащимися, вред малолетнему ребенку причинен в период, когда тот находился под надзором образовательной организации, он подлежит взысканию с образовательного учреждения", — резюмируют в прокуратуре.
Комментарии
Вот интересно с каких именно средств будет выплачиваться компенсация?
Вряд ли в гос учреждении есть на это статья расходов, было бы логично наказывать непосредственно директора, завуча и учителя оставившего детей, с их личных зарплат!
А так директор скажет что опять денег на учебники не хватает и попросит скинутся все родителям.
если между учащимися произошел конфликт, то есть еще и вторая сторона и ее родители