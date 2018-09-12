Барнаульский дендрарий начал работать в обычном режиме. Ботанический сад будет доступен для посетителей примерно до середины октября – начала ноября, пока не начнутся сильные морозы. Об этом порталу Amic.ru рассказал руководитель отдела НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко Александр Канарский.

"Дендрарий будет работать по привычному режиму. С 1 сентября он уже открыт для посетителей, и каждый день с 9-10 утра до 19 вечера можно его посещать. Цена для посетителей не меняется, оставлена на уровне прошлого года. И чтобы у жителей города было желание его посещать, цену поднимать не стали", — рассказал Канарский.

Руководитель также отметил, что вырученные от продажи билетов средства пойдут не на восстановление дендропарка.

"Нет, деньги пойдут не на это. В дальнейшем будут вложены средства в благоустройство, будут изменения. Мы будем ежегодно рассматривать степень вложения для благоустройства дендрария", — отметил Канарский.

Также известно, что не вся территория будет доступна для прогулок. В некоторых местах парка, например рядом с прудом, лежат поваленные деревья, так что проход туда невозможен.

"Лист начал уже окрашиваться, и в ближайшее время дендрарий станет местом массового посещения. Если погода будет располагать к прогулкам", — добавил Канарский.

Напомним, барнаульский дендрарий закрыли после грозового шторма, который прошел в краевой столице 23 июня. Тогда больше всего пострадала нагорная часть Барнаула.

По словам специалистов, в дендрарии практически нет насаждений, которые не пострадали бы от урагана. Часть деревьев сломана, другая часть вырвана с корнем. На территории продолжаются восстановительные работы.