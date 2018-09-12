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На круги своя: барнаульский дендрарий начал работать в обычном режиме

, ИА "Амител"
Информация, что дендрарий открыли на "несколько дней", неактуальна. Дендропарк начал работать в обычном режиме

Барнаульский дендрарий начал работать в обычном режиме. Ботанический сад будет доступен для посетителей примерно до середины октября – начала ноября, пока не начнутся сильные морозы. Об этом порталу Amic.ru рассказал руководитель отдела НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко Александр Канарский.

"Дендрарий будет работать по привычному режиму. С 1 сентября он уже открыт для посетителей, и каждый день с 9-10 утра до 19 вечера можно его посещать. Цена для посетителей не меняется, оставлена на уровне прошлого года. И чтобы у жителей города было желание его посещать, цену поднимать не стали", — рассказал Канарский.

Руководитель также отметил, что вырученные от продажи билетов средства пойдут не на восстановление дендропарка.

"Нет, деньги пойдут не на это. В дальнейшем будут вложены средства в благоустройство, будут изменения. Мы будем ежегодно рассматривать степень вложения для благоустройства дендрария", — отметил Канарский.

Также известно, что не вся территория будет доступна для прогулок. В некоторых местах парка, например рядом с прудом, лежат поваленные деревья, так что проход туда невозможен.

"Лист начал уже окрашиваться, и в ближайшее время дендрарий станет местом массового посещения. Если погода будет располагать к прогулкам", — добавил Канарский.

Напомним, барнаульский дендрарий закрыли после грозового шторма, который прошел в краевой столице 23 июня. Тогда больше всего пострадала нагорная часть Барнаула.

По словам специалистов, в дендрарии практически нет насаждений, которые не пострадали бы от урагана. Часть деревьев сломана, другая часть вырвана с корнем. На территории продолжаются восстановительные работы.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.09.2018 15:13
- гость -

Т.е, все, что надо было сделать - завести дело на директора горзеленхоза и выгнать директора дендрария?
А можно, по той же схеме как-то дело с парком Изумрудным решить?

0  0
12.09.2018 15:25
- гость -

и погода то к открытию как зашептала

0  0
12.09.2018 15:39
- гость -

Ну не угодишь амиковским комментаторам! ))))))

0  0
12.09.2018 16:20
- гость -

ну идите и погуляйте за отдельную плату по тенистым аллеям им. Лисавенко, под чудесный холодненький ветерок

0  0
12.09.2018 16:21
- гость -

В некоторых местах парка, например рядом с прудом, лежат поваленные деревья, так что проход туда невозможен.


и убирать не стали. а плату то за что берут?

0  0
12.09.2018 16:25
- гость -

пойдут не на восстановление дендропарка.
"Нет, деньги пойдут не на это. В дальнейшем будут вложены средства в благоустройство,

Что есть благоустройство?

0  0
12.09.2018 16:33
- гость -

а там ведь чудный ландшафтный парк можно было бы сделать, с прекрасным видом на Обь, с велодорожками, аттракционами и т.д., ресторанчиком со смотровой площадкой

0  0
12.09.2018 16:35
- гость -

пруд расширить, лодочки запустить. было бы нечто подобное старому ВДНХ

0  0
12.09.2018 17:04
Наблюдатель

Гостю. Нельзя делать ничего, что Вы предлагаете. Дендрарий-это уникальная лаборатория, а не увеселительное место. Открыт для посетителей исключительно из-за привлечения дополнительных средств. Все ученые были против этого.

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