Верховный суд России отменил приговор Новосибирского облсуда о пожизненном заключении 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на прокурора отдела гособвинителей областной прокуратуры Анжелику Егорову.
"Приговор отменили, направили на новое рассмотрение со стадии обсуждения последствий вердикта", — пояснила Егорова.
Она также объяснила, что обвинительный вердикт присяжных заседателей остается в силе и вопрос причастности Чуплинского к совершению преступлений обсуждаться уже не будет.
Таким образом, суду в новом составе предстоит назначить ему новое наказание.
6 марта Чуплинского приговорили к пожизненному лишению свободы. Защита экс-милиционера заявила о намерении обжаловать решение суда.
Бывшего сотрудника вневедомственной охраны МВД Чуплинского обвинили в том, что он убил 19 женщин в период с 1998 по 2005 год. Расследование убийств продолжалось 18 лет.
Комментарии
Зачем проявляют милосердие к серийным убийцам, которые такое количество людей убили, невиновных???
А за постики в соцсетях судят и отправляют в психушку....
ППЦ
Отменили одно пожизненное - применили 72 пожизненных срока (это как в Америке), чтобы даже в аду в клетке сидел...
Вчера в Новосибирске участников бессрочного митинга полиция отправила в психушку
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! (с)