Верховный суд России отменил приговор Новосибирского облсуда о пожизненном заключении 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на прокурора отдела гособвинителей областной прокуратуры Анжелику Егорову.

"Приговор отменили, направили на новое рассмотрение со стадии обсуждения последствий вердикта", — пояснила Егорова.

Она также объяснила, что обвинительный вердикт присяжных заседателей остается в силе и вопрос причастности Чуплинского к совершению преступлений обсуждаться уже не будет.

Таким образом, суду в новом составе предстоит назначить ему новое наказание.

6 марта Чуплинского приговорили к пожизненному лишению свободы. Защита экс-милиционера заявила о намерении обжаловать решение суда.

Бывшего сотрудника вневедомственной охраны МВД Чуплинского обвинили в том, что он убил 19 женщин в период с 1998 по 2005 год. Расследование убийств продолжалось 18 лет.