Видео: мобильный репортер Amic.ru
Серьезное ДТП произошло днем в среду, 12 сентября, в центре Барнаула на проспекте Строителей, сообщил порталу Amic.ru наш читатель Юрий через специальную функцию "Мобильный репортер".
Очевидец заснял последствия аварии, случившейся в районе кинотеатра "Мир".
На видео можно заметить, что на место аварии прибыли пожарные и медики.
За комментариями о пострадавших в результате ДТП портал Amic.ru обратился в городскую ГИБДД. Информация уточняется.
Комментарии
эти девятки давно пора запретить
у Юры руки сильно дрожат. он видимо с похмелюги.
там 2 аварии. Сначала Хундай (справа) столкнулась с Субару, которая за скорой, а потом уже 09 и чёрный авто