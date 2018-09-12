Видео: мобильный репортер Amic.ru

Серьезное ДТП произошло днем в среду, 12 сентября, в центре Барнаула на проспекте Строителей, сообщил порталу Amic.ru наш читатель Юрий через специальную функцию "Мобильный репортер".

Очевидец заснял последствия аварии, случившейся в районе кинотеатра "Мир".

На видео можно заметить, что на место аварии прибыли пожарные и медики.

За комментариями о пострадавших в результате ДТП портал Amic.ru обратился в городскую ГИБДД. Информация уточняется.