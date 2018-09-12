Минфин рассказал, когда завершится ослабление рубля

Замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что ослабление рубля завершится до конца года, сообщает "РИА Новости".

"Это редко бывает длительный период. До конца года, скорее всего [может завершиться волатильность и ослабление рубля]", — отметил Колычев.

Он также сообщил, что краткосрочный отток капитала из России, вызвавший ослабление рубля, зависит от ситуации на глобальных рынках и связан с ней.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, при текущей цене на нефть в $78 за баррель равновесный курс рубля находится на уровне 50 руб. за доллар. Он также добавил, что не видит причин для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 руб. за доллар на фоне сильного платежного баланса и умеренного внешнего долга.