Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Бывший ДК "Трансмаш", расположенный на проспекте Ленина, 152, ожидает реконструкции уже много лет. Здание, которое было построено более 70 лет назад, с начала августа было законсервировано, помещение опечатано. Работники Центра детского творчества Октябрьского района, которые въехали туда в 2010 году, уже тогда жаловались на трещины в стенах и полу. Сейчас находиться в здании просто небезопасно. По сведениям Amic.ru, в ближайшее время дворец культуры будет выставлен на продажу.

На дверях ДК "Трансмаш" написано, что здание закрыто на капитальный ремонт. На самом же деле никакие работы там не ведутся. Как сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула, речи о ремонте "Трансмаша" в ближайшее время не идет. При этом специалисты неоднократно заявляли, что дешевле будет снести существующее здание и построить новое. Ранее обсуждалось, что на месте ДК "Трансмаш" расположится городской планетарий. Однако для любителей космоса подобрали место в кинотеатре "Родина" после окончания строительства театра кукол "Сказка".

В 2016 году депутаты Барнаульской гордумы на заседании 30 сентября решили попросить губернатора края помочь восстановить "Трансмаш". Барнаульская епархия получила разрешение на строительство рядом Спасского собора, который будет расположен в парковой зоне у Аллеи Ветеранов. Также рядом будет расположен дом для проживания священнослужителей. Здание будет располагаться по проспекту Ленина, 152е. Оно будет двухъярусным, по подобию храма Христа Спасителя в Москве. Его нижний уровень займет стилобатная часть со служебными помещениями и воскресной школой. Высота собора составит 45 метров.

Что касается ДК "Трансмаш", то, по данным 2016 года, стоимость реконструкции составляла от 80 до 100 миллионов рублей. Здание имеет историческое значение для города и вряд ли просто так на его месте возможно возведение высотки. Решение о строительстве клуба было принято правительством еще во время войны в 1944 году. Спустя два года был возведен по типовому проекту "БАРНАУЛТРАНСМАШ". В нем располагалось два зрительных зала — на 450 и 100 мест. Здесь проводились репетиции, тренировки, шла концертная деятельность студии танца "Лариса", цирковой студии "Юность", городского духового оркестра, заводского народного хора. Широкую известность клуб получил благодаря художнику Алексею Иевлеву.

В 90-е годы объект был передан на баланс города. В 2010 году Союз строителей анонсировал масштабную реставрацию. Ее должна была проводить группа строителей во главе с Владимиром Отмашкиным из УК "СОЮЗ". Однако кроме громких слов история так ничем и не закончилась.

Как здание выглядит сейчас — смотрите в нашем фоторепортаже.