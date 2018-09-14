Хотите получить новый смартфон? Уже в это воскресенье, 16.09.2018 г., в ТРЦ "Огни" состоится розыгрыш Samsung S9 и других ценных призов от арендаторов торгово-развлекательного центра в рамках "Дня семейного шопинга".



Чтобы принять участие в розыгрыше подарков, нужно:

1. Совершить покупку от 1000 рублей у арендаторов ТРЦ "Огни" до 16.09.2018 г.

2. Сохранить чек, на котором четко написать свои ФИО и номер телефона

3. Прийти на семейный праздник 16.09 с 14:00 до 18:00 в ТРЦ "Огни" и сбросить чек в коробку для розыгрыша возле сцены

4. Присутствовать на розыгрыше Samsung S9 и других призов от арендаторов торгового центра на вечерней части мероприятия 16.09 с 18:00.

"День семейного шопинга" в ТРЦ "Огни" — это не только дополнительные скидки и бонусы на покупки в торговом центре, но и грандиозный праздник в течение всего дня.

16 сентября с 14:00 всех посетителей ждут:

показательные выступления экстремальных видов спорта;

экстрим-шоу "Русские богатыри";

фокусник, цирковые артисты и танцоры;

шоу мыльных пузырей;

инструментальная музыка.

Для гостей вечерней части мероприятия, которая начнется с 18:00:

выступление ансамбля "Русский фреш";

концерт группы "25-й кадр";

бармен-шоу;

жаркие танцы;

розыгрыш призов – каждые 20 минут;

розыгрыш Samsung S9.

Полные правила проведения розыгрыша – на сайте.

Торгово-развлекательный центр "Огни"

г. Барнаул, ул. А. Петрова, 219 Б

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