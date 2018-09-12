Фото: barnaul.org
Несанкционированную рекламу демонтировали на путепроводе над проспектом Калинина в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Городские власти уточняют, что сотрудниками администрации Октябрьского района были демонтированы баннеры на щитовых конструкциях общей площадью около 50 квадратных метров.
"Всего же с начала года в рамках рейдовых мероприятий муниципальные служащие демонтировали 326 конструкций, составили 60 протоколов об административном правонарушении за самовольное размещение рекламных и информационных конструкций", — добавляют в мэрии.
Основная часть самовольных рекламных конструкций в городе — это, как правило, таблички на деревьях, опорах освещения, баннеры, размещаемые на ограждениях, фасадах многоквартирных жилых домов и административных зданиях.
Комментарии
А почему ДСУ-4 не привлекли за продажу срезки, она должна складироваться и использоваться для заделки ям, но никак не для обогащения руководство ДСУ
Весь нагорный парк сыпется и ничего.
Это все конечно хорошо...и такая реклама выглядит некрасиво. Но! какая альтернатива этому? ведь стало выглядеть очень стремно, реклама хоть немного это закрывала