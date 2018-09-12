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Несанкционированную рекламу демонтировали на путепроводе над проспектом Калинина в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Городские власти уточняют, что сотрудниками администрации Октябрьского района были демонтированы баннеры на щитовых конструкциях общей площадью около 50 квадратных метров.

"Всего же с начала года в рамках рейдовых мероприятий муниципальные служащие демонтировали 326 конструкций, составили 60 протоколов об административном правонарушении за самовольное размещение рекламных и информационных конструкций", — добавляют в мэрии.

Основная часть самовольных рекламных конструкций в городе — это, как правило, таблички на деревьях, опорах освещения, баннеры, размещаемые на ограждениях, фасадах многоквартирных жилых домов и административных зданиях.