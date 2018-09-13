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Цена стихии: ураган "поломал" барнаульский дендрарий на 10 млн рублей

, ИА "Амител"
Цифры не окончательные, по словам специалистов, сумма причиненного ущерба на несколько миллионов больше

Ущерб от урагана барнаульскому дендрарию составил более 10 млн рублей. Об этом порталу Amic.ru сообщил руководитель отдела НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко Александр Канарский.

"В денежном выражении ущерб от урагана оценивается в более чем 10 млн рублей. Многие экземпляры были уничтожены полностью. Что-то придется высаживать заново. Продолжается уборка и восстановление территории. Сказать в полной мере, какой ущерб, до копейки — это тяжело. Процесс восстановления будет продолжаться еще в следующем году", — рассказал Amic.ru Александр Канарский.

С конца июня 2018-го и по настоящее время была проделана колоссальная работа, говорит руководитель садоводства. Ураган повредил чуть ли не каждое дерево в той или иной степени, около 30% насаждений было выломано.

"Только в первые дни после шторма были вывезены десятки машин. И весь сезон мы занимаемся восстановлением территории. Распиливаем, вывозим. Сегодня территория дендрария уже красивая. Но работы будут продолжаться и в следующем году", — говорит Канарский.

В работах по восстановлению дендропарка участвовали МЧС и волонтеры. Финансовой помощи садоводству оказано не было. По словам Канарского, здесь привыкли рассчитывать только на свои силы.

Что касается восстановления дендрария, то это вопрос времени. Долгого времени. Для того чтобы вырастить деревья, понадобятся десятки лет. Некоторые образцы будут высаживать семенами.

Отметим, что с 1 сентября барнаульский дендрарий начал свою работу в обычном режиме.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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13.09.2018 07:15
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