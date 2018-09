Наконец удалось проехать по дороге от Сочи до Красной поляны. Гордость испытываешь за коллег, которые смогли реализовать столь технически сложный проект. Теперь осталось все таки добраться до керченского моста)) #сочи #дорога #дсу4 #дорожники

