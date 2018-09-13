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Где ты, лето: где отдыхали алтайские депутаты

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Надо отметить, что среди народных избранников немало любителей отдыха в России

Фото: dolmedia.ru

Осень наступила резко и неминуемо. Единственное теплое сейчас — фотографии с летнего отдыха. Поделиться фотографиями мы попросили алтайских и барнаульских депутатов. А теперь делимся ими с вами.

Александр Молотов, преподаватель, депутат Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС), провел целый тур по городам России.

Фото предоставлено Amic.ru Александром Молотовым

"Где я этим летом только не отдыхал (смеется): Самара, Казань, Ростов-на-Дону, Керчь, Геленджик. Был на чемпионате мира (в первых трех перечисленных городах проходили матчи ЧМ — прим.ред.), проехал по Крымскому мосту, отдыхал на Чёрном море", — рассказал Молотов.

В Горном Алтае отметился зампредседателя Барнаульской гордумы Сергей Струченко, посетив с семьей кедровый остров и музей имени Валерия Золотухина в Быстром Истоке.

Фото предоставлено Amic.ru Сергеем Струченко

Депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев был во Вьетнаме.

Фото предоставлено Amic.ru Сергеем Писаревым

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам гордумы Барнаула Андрей Солодилов провел свободное время в компании товарищей на Камчатке.

Фото предоставлено Amic.ru Андреем Солодиловым

Депутат АКЗС, врач Павел Шумихин традиционно отдыхал на Алтае.

Фото предоставлено Amic.ru Павлом Шумихиным

Депутат и бизнесмен Дмитрий Аганов тоже был на Алтае.

Фото предоставлено Amic.ru Дмитрием Агановым

Народный избранник, директор ООО "Барнаульское дорожно-строительное управление № 4" Николай Данилин рассказал Amic.ru, что первую часть отпуска провел с семьей в Крыму.

Фото предоставлено Amic.ru Николаем Данилиным

"Очевидно, что республика заметно преобразилась — большие набережные, современные отели и много новых социальных объектов — школ, детсадов, больниц. А новый мост через Керченский пролив! Это не просто современная четырехполосная автомагистраль, это объект тысячелетия. С его вводом в Крыму начался новый этап развития – поток туристов не иссякает, благоприятные перемены заметны во многих отраслях. Приятно осознавать, что мы являемся современниками ввода таких исторических объектов", — рассказал он.

Вторую часть отпуска провел на озере Ая.

"Отмечу, что и у нас туриндустрия не стоит на месте. Бассейны европейского класса, оборудованные пляжи, всевозможные аттракционы — все это создано в последние годы, и инфраструктура постоянно улучшается", — добавил он.

Руководитель Барнаульского детского академического хора, городской депутат Инесса Грицай по-творчески отдохнула вместе с воспитанницами в рубцовском детском оздоровительном лагере "Юность".

Фото предоставлено Amic.ru Инессой Грицай

А в одном из самых длинных городов мира (Сочи) вместе с семьей отдохнул барнаульский депутат Александр Лисицын.

Фото предоставлено Amic.ru Александром Лисицыным

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.09.2018 07:51
- гость -

Я на Ая.

0  0
13.09.2018 08:18
- гость -

То есть только Писарев не патриот

0  0
13.09.2018 08:44
Писарев

Я объехал весь СССР. Просто я по жизни всегда был географом. И детей этому учил. Познавая мир мы познаем себя. Путешествуете. Делайте все для того что бы эта мечта сбывалась.

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