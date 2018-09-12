Крупное хищение в Фонде кино выявили в МВД

Из Фонда кино похитили деньги, выделенные на производство нескольких фильмов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД.

В конце августа следственный отдел ОМВД по району Дорогомилово возбудил несколько дел по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В сентябре дела передали для дальнейшего расследования в УВД по Западному административному округу.

Сумму похищенного в МВД не уточнили. При этом особо крупным размером признается ущерб от миллиона рублей.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на фильмы "Суперпапа", "Боб" и "Сны Севы Горелова".