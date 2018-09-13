21 и 22 сентября в Барнауле на гребном канале состоятся международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок чемпионов". Состязания подобного формата в мире ещё не проводили. На коммерческом турнире соберутся самые титулованные спортсмены. Турнир будут транслировать в прямом эфире на телеканалах "Евроспорт" и "Матч ТВ". Комментатором станет Дмитрий Губерниев.

Посетители соревнований смогут выиграть новенький автомобиль от организаторов. Желающим принять участие в акции необходимо получить номерной браслет участника. Они будут выдаваться с 10 до 13 часов дня 21 и 22 сентября. Подведение итогов будет проходить в 19 часов 22 сентября. Для того чтобы претендовать на победу, необходимо быть в это время на канале. Победитель будет выбран случайным образом.

На соревнования в Барнаул приедут суперзвёзды мировой гребли из 24 стран мира. Это 34 зарубежных и 14 российских гребцов. В "Кубке чемпионов" будут участвовать только победители и призёры чемпионатов мира и Олимпийских игр.

В обустройство гребного канала вложено около 40 миллионов рублей. Здесь сборные команды России смогут готовиться к международным стартам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на гребном канале будут проводить всероссийские и международные соревнования. Барнаульский гребной канал планируют сертифицировать по мировым стандартам. Сейчас такого уровня спортивные объекты для занятий греблей есть в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре.