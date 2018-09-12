Фото: jurisinfo.ru

Водитель автобуса предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, в результате чего пожилая пассажирка получила тяжкий вред здоровью.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в ходе расследования было установлено, что 1 июня этого года обвиняемый, управляя автобусом марки ПАЗ и двигаясь по маршруту общественного транспорта №2, ехал по проспекту Строителей в направлении от улицы Деповской к проспекту Ленина.

"После совершения остановки для посадки и высадки пассажиров на остановке общественного транспорта "Аптека" обвиняемый проявил невнимательность, а именно не убедился в отсутствии пассажира, не закончившего выход из салона автобуса, не закрывая двери, начал движение. В результате этого пожилая женщина 1934 года рождения выпала из автобуса на бетонную поверхность дороги, получив закрытую черепно-мозговую травму", — уточняют в надзорном ведомстве.

Водитель вину признал в полном объеме и указал, что после случившегося сразу остановил автобус и вышел к пострадавшей с целью оказания помощи.

Известно, что обвиняемый более 10 лет работает водителем автобуса, имеет все категории водительских прав.