Силовики смогут отслеживать россиян по телефону без разрешения суда

Группа парламентариев во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко направила в Госдуму законопроект, позволяющий отслеживать россиян по телефону без соответствующего решения суда, пишет "Коммерсант".
Документ предполагает упрощенную процедуру обращения силовиков к операторам сотовой связи для установления местонахождения конкретного человека. В частности, для получения такого рода сведений будет достаточно "мотивированного постановления одного из руководителей" органов МВД.
В пояснительной записке авторы ссылаются на данные полиции, согласно которым 90% пропадающих людей имеют при себе включенный мобильный телефон. Законопроект получил положительные заключения из государственно-правового управления администрации президента, ФСБ, МВД и Минсвязи.
Операторы сотовой связи заявили о том, что готовы исполнять требования нового закона в случае его принятия, но не исключают, что нововведения могут спровоцировать злоупотребления со стороны правоохранительных органов.
Комментарии
С-Корея, что тут говорить !!!
демократия
Про пропадающих людях конечно нужно заботиться, но разрешение на прослушку, нужно спрашивать у родственников тогда, они в первую очередь заявляют о пропаже, а не у какого-то руководителя МВД. Развилось недовольных, понимаешь, нужно знать из кого терористов делать.
Дак не на прослушку, а на геопозиционирование. У меня вот разъездной характер работы, начальство в Москве, купили нам всем сим-карты, и подключили услугу, сидят теперь в офисе смотрят, где я нахожусь Но то платная услуга, и здесь бесплатно и про всех данные давай.
речь не о прослушке, а только об установлении - какая вышка принимала сигнал телефона, чтобы приблизительно установить его местонахождение. Здесь нет какого-либо ограничения конституционного права на тайну телефонных переговоров
12.09.2018 17:42
- гость -
слышал звон, но не знаешь о чем он. это про тебя
12.09.2018 17:53
- гость -
положил телефон в маршрутку и пусть наблюдают)))
Немо, какая тайна телефонных переговоров. Уже несколько месяцев всех абсолютно всех абонентов не слушают, а записывают.
дак это им и надо, чтобы походу злоупотреблять