Силовики смогут отслеживать россиян по телефону без разрешения суда

Группа парламентариев во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко направила в Госдуму законопроект, позволяющий отслеживать россиян по телефону без соответствующего решения суда, пишет "Коммерсант".

Документ предполагает упрощенную процедуру обращения силовиков к операторам сотовой связи для установления местонахождения конкретного человека. В частности, для получения такого рода сведений будет достаточно "мотивированного постановления одного из руководителей" органов МВД.

В пояснительной записке авторы ссылаются на данные полиции, согласно которым 90% пропадающих людей имеют при себе включенный мобильный телефон. Законопроект получил положительные заключения из государственно-правового управления администрации президента, ФСБ, МВД и Минсвязи.

Операторы сотовой связи заявили о том, что готовы исполнять требования нового закона в случае его принятия, но не исключают, что нововведения могут спровоцировать злоупотребления со стороны правоохранительных органов.