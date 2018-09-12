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Руководство Каменским районом Алтайского края вместо отстраненного от должности Федора Найдена будет осуществлять Евгения Гордиенко.

Как сообщает "Катунь 24", данное решение было принято в ходе внеочередной сессии районного собрания депутатов. Отметим, что Евгения Гордиенко является заместителем главы района.

В связи с отстранением от должности Федора Найдена, согласно нормам законодательства, обязанности главы муниципального образования должны быть переданы одному из заместителей решением местного представительного органа.