Сезонный рост заболеваемости ОРВИ начался в Алтайском крае

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольги Егоровой, в регионе в первых числах сентября зафиксирован сезонный рост заболеваемости ОРВИ, однако для волнения нет причин, пишет "Алтайская правда".

"Мы не рекомендуем пить какие-то таблетки, лекарства для стимуляции иммунитета во время сезонной заболеваемости в сентябре. Одевайтесь соответственно погоде, соблюдайте режим дня, вовремя делайте прививки против гриппа, они защитят и от части респираторных вирусов", — рекомендует Егорова.

Она подчеркнула, что не стоит делать ажиотаж из сообщений в СМИ о том, что закрыли группу в детском саду или класс в школе. Это нормальная ситуация. По санитарным нормам, если 20% воспитанников или учащихся болеют, то группу или класс лучше закрыть, чтобы все пришли здоровыми через неделю. Не стоит водить в учебное или дошкольное заведение детей с температурой или другими признаками ОРВИ. Лучше дать возможность им выздороветь, в том числе и для того, чтобы остальные дети не пострадали.

Как отметила Егорова, сезонное повышение заболеваемости ОРВИ традиционно начинается в сентябре, когда дети возвращаются с каникул в школы, малыши с дач и деревень в детские сады, а взрослые выходят из отпусков. ОРВИ болеют круглый год — с мая и в течение года циркулируют не гриппозные вирусы, а респираторные. В октябре заболеваемость, как правило, идет на спад.

Грипп также имеет сезонную направленность. Эпидподъем начинается традиционно в январе. Народ возвращается с новогодних каникул и начинает грипповать.