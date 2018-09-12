Фото: krsk.au.ru

Пенсионера, пытавшегося рассчитаться в магазине билетом "Банка приколов", задержала полиция в Бийске.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, звонок в полицию поступил от представителя отдела бытовых товаров, расположенного в одном из крупных торговых центров наукограда. Продавец обратила внимание на то, что мужчина пытается рассчитаться за товар сувенирной печатной продукцией, имитирующей тысячную купюру.

Полицейские оперативно задержали покупателя и изъяли ненастоящую купюру.

"Пытаясь оправдать свои действия, задержанный пенсионер заявил, что о наличии в его кошельке шуточной копии денежного знака он даже не догадывался. По его словам, данная бумажка попала к нему ранее при получении сдачи. По выявленному факту проводится предварительная проверка. Полицейские проверяют все версии, в том числе заявленную задержанным", — добавляют в правоохранительном ведомстве.