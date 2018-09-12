Меркель не исключила участия Германии в возможном ударе по Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в бундестаге не исключила возможного участия ВС ФРГ в военных ударах союзников по Сирии при необходимости, передает ТАСС.

"С самого начала говорить "нет", независимо от того, что происходит в мире, — это не может быть позицией Германии", — заявила Меркель.

Она подчеркнула, что германское правительство будет действовать на основе конституции и в рамках обязательств перед парламентом.

По ее словам, приоритетом Германии в обеспечении мира "всегда являются политические усилия".

"Поэтому, разумеется, мы действуем в небольших группах в Сирии вместе с астанинской группой под эгидой ООН. Но просто утверждать, что мы можем не обращать внимания на то, что где-то используют химическое оружие и не соблюдают международную конвенцию, — это тоже не может быть ответом", — подчеркнула Меркель.