Благотворительный магазин Charity Market открылся в Барнауле 8 сентября 2018-го. Все средства от продаж идут на помощь подопечным семьям благотворительного фонда "Облака" и подопечным бездомным людям социального приюта "Успех".

Как пояснили организаторы магазина, решение открыть Charity Market возникло из-за того, что многие обращающиеся в фонд "Облака" люди нуждаются в помощи "здесь и сейчас". И для оказания финансовой помощи фонду постоянно нужны в наличии средства.

"Часто к нам в фонд за помощью приходят люди, которым нечего есть и негде жить. Семьи, которые замерзают от холода в ветхом непротапливаемом доме. Мамы, которым нечем накормить своих маленьких деток. Нет денег даже на булку хлеба. Пожилые люди, которых обманули мошенники и они остались без средств к существованию. И помощь им нужна здесь и сейчас. Потому что, возможно, еще одна ночь в холодном доме или еще один голодный день могут стать последними. Но ведь фонд полностью зависит от своих благотворителей. Он передает нуждающимся те средства, которые пожертвовали неравнодушные люди. И чтобы помочь семье самым необходимым, мы объявляли сбор. И семья, которая находится на грани, ждала помощи день, два, а иногда и больше. Это ожидание очень тревожило нас. Ведь кто знает, что может произойти с подопечными за это время. Тогда мы начали искать выход и по опыту других фондов решили открыть благотворительный магазин", — рассказывают в фонде.

Основой работы нового магазина стала продажа по очень низкой цене пожертвованных ненужных вещей в пользу нуждающихся людей. Сотрудники фонда решили продавать 10% пожертвованных вещей через благотворительный фонд, а все вырученные средства направлять на оказание помощи подопечным – на покупку угля и дров нуждающимся, детского питания и подгузников, продуктов.

Благотворительные магазины позволяют приносить пользу сразу нескольким категориям людей:

тем, на помощь кому идут средства, — малоимущим семьям, детям с проблемами здоровья, бездомным;

люди, которые приносят вещи в магазин, не только избавляются от старых вещей, но и получают возможность сделать свой вклад в поддержку благотворительного движения;

людям с низким доходом — у них есть возможность приобрести необходимые вещи стоимостью от 3 до 20 раз ниже рыночной;

люди, которые хотели бы поучаствовать в благотворительном движении, не только "передают" деньги нуждающимся, но и приобретают нужную вещь.

Во всем мире уже около 50 лет благотворительные магазины пользуются популярностью. В России они являются редкостью, но все же они есть. Примером тому может послужить питерский магазин "Спасибо", который средства от продаж переводит многим фондам.

В 2016 году фонд "Облака" уже открывал CHARITY MARKET в ТРЦ "Арена". И тогда это событие вызвало положительный отклик у горожан. Теперь в фонде решено открыть магазин на постоянной основе.

Также в магазине работает второй пункт приема вещей в пользу фонда "Облака". Помочь магазину можно, пожертвовав ненужные вещи в хорошем состоянии, купив в магазине вещи или рассказав о нем своим друзьям и знакомым.

Благотворительный магазин работает с 10:00 и до 20:00 часов без выходных и перерыва по адресу г. Барнаул, пр. Социалистический, 59 (ориентир — магазин "Лэнд 24", вход в Charity Market со стороны ул. Партизанская).