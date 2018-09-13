Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Потепление начинается в Алтайском крае в четверг, 13 сентября, после волны холода, местами отметившейся снегом.

Дневные температуры в регионе составят +11...+16 градусов. Местами в северных и восточных районах дождь, в утренние часы местами туман, сообщает региональный Гидрометцентр.

Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров.

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В Барнауле в начале дня ожидается небольшой дождь. Днем будет +12...+14 градусов. Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду.