Фото: avito.ru

Кирпичный дом площадью 240 квадратных метров продают в барнаульском поселке Плодопитомник за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено на участке площадью 10 соток на улице Водозаборной.

"Отличный коттедж с новым ремонтом и по-семейному уютной обстановкой, завершенной планировкой участка, благоустройством и озеленением. На участке имеется гараж на два автомобиля и хозяйственный блок", — отмечает автор объявления.

Имеется система видеонаблюдения, охрана. Газ, электричество, вода — центральные. Канализация местная.