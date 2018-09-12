Власти Японии не поддержали идею Путина о мирном договоре без условий

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга заявил, что Токио придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с Россией, которая подразумевает разрешение территориальных споров, сообщает РБК со ссылкой на издание Sankei.

Суга ответил на предложение президента России Владимира Путина заключить мирный договор до конца года без предварительных условий следующими словами: "Правительство не меняет своей политики по отношению к решению вопроса о возвращении [северных] островов и заключению мирного договора".

Суга добавил, что не уверен, что Путин и японский премьер Синдзо Абэ успели обсудить это предложение на полях Восточного экономического форума.

Ранее Путин, отвечая на вопросы на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что согласился с предложением японского премьера сменить подход к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора. Он предложил Абэ заключить договор до конца года без каких-либо предварительных условий, отметив, что над решением спорных вопросов легче будет работать уже в статусе друзей.

Синдзо Абэ пока еще никак не комментировал слова Путина, но еще во время своего выступления на ВЭФ он призвал российского президента подтвердить решимость к заключению мирного договора.

В 1956 году между СССР и Японий была подписана декларация о завершении войны, документ также подразумевал заключение мирного договора в краткие сроки. Однако с тех пор каких-либо значительных подвижек в этом направлении сделано не было. Так, Япония предлагала собственные поправки о совместной деятельности на Курилах, но в МИД России их не приняли.