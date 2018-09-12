Бывшая жена Абрамовича дала интервью спустя 11 лет после развода

Бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича Ирина спустя 11 лет после развода решилась дать свое первое интервью журналу Tatler, в котором признается, что променяла светские мероприятие на семью, путешествия и религию.

Ирина познакомилась с Абрамовичем, когда работала стюардессой. В итоге любовь с первого взгляда привела к 16 годам супружеской жизни. Но в 2007-м пара, которая воспитывала пятерых детей, объявила о разводе. Роман и Ирина, как отмечается, сохранили чудесные отношения, а дети от обоих браков Романа дружат и часто проводят время вместе.

"Может быть, меня нечасто встретишь на светских мероприятиях, но часто мы можем видеться в храме, на выставке, в музее, театре. Мой дом всегда открыт для друзей, домашние посиделки я предпочитаю застольям в ресторане", — отметила Ирина.

В свободное время она коллекционирует византийские и русские иконы, а также поддерживает храм священномученика Антипы на Колымажном дворе.

"Есть такое выражение: мы состоим из того, что едим. Это так лишь отчасти. Мы состоим также из того, во что верим. Вера помогает не только преодолевать трудности, она — это самое главное — помогает в любых обстоятельствах остаться настоящим человеком", — подчеркнула Ирина.

Она также рассказала, чем сейчас занимаются ее дети. 26-летняя Анна оканчивает Колумбийский университет по специальности "Философия". 25-летний Аркадий занимается бизнесом. 21-летняя София окончила Royal Holloway University и продолжает интенсивно заниматься конкуром. 16-летняя Арина планирует поступать на факультет зоологии в Австралии. 16-летний Илья учится в одной из школ Лондона.