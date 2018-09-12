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Греф не исключил повышения Сбербанком ставки по ипотеке

, ИА "Амител"
"Пока смотрим, ставки очень сильно пошли вверх, опасность такая есть", - сказал Греф

Фото: pikabu.ru

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ заявил, что банк может повысить ставки по ипотечным и потребительским кредитам в связи с текущей ситуацией на рынке, сообщает РИА Новости.

"Пока смотрим, ставки очень сильно пошли вверх, опасность такая есть", - сказал Греф в ответ на вопрос, не намерен ли банк повышать ставки по ипотеке и потребкредитам на фоне текущей ситуации на рынке.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал возможность появления пузыря на ипотечном рынке России. По его словам, на примере ряда стран при пузыре на ипотечном рынке доступность жилья падает, цены растут быстрее, чем номинальные доходы и платеж по ипотеке. Он добавил, что в России ситуация совсем другая.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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