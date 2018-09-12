Пользователи Сети, обсуждая желание главы Росгвардии Виктора Золотова сделать из Алексея Навального "хорошую, сочную отбивную", принялись вызывать Золотова на дуэли, предлагая ему свои условия, пишет ZNAK.

Многочисленные вызовы превратились в своего рода новый челлендж. Участники своеобразного флешмоба, говоря о поединке Золотова и Навального, указывают на неравное положение дуэлянтов — все-таки глава Росгвардии лучше подготовлен физически, тогда как оппозиционер больше поднаторел в коррупционных расследованиях и не силен в кулачных боях.

В связи с этим россияне хотят посоревноваться с Золотовым в альтернативных дисциплинах.

Все предложения собираются в Сети под хэштегом ZolotowChallenge.

К примеру, мастер спорта по плаванию, бронзовый призер чемпионата мира Виктор Солдатов заявил, что ждет Золотова в бассейне: "Если вам соревноваться с Навальным, то в дебатах или в раскрытии коррупции. Если ты хочешь из него сделать отбивную, я хочу показать, как ты будешь выглядеть на моем фоне в бассейне. Ты будешь выглядеть, как килька в томате, как селедка под шубой. Потому что я разделаю тебя, как кит-убийца".

Еще один вариант поединка предложила Любовь Соболь: "Я обвиняю вас в распиле и вызываю на поединок по профильному ЕГЭ по математике. Очевидно, что со счетом у вас серьезные проблемы".

Также Золотова вызвали на поединок по крестикам-ноликам, на соревнование по скоростному поеданию различных блюд и бой на бровях. Кроме того, главе Росгвардии предлагают сразиться в Майнкрафте.

"Пусть отвечает, если не слабо!" — обращаются россияне к Золотову.

Поводом для видеообращения Золотова стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), обвинившего Росгвардию в закупках продуктов по завышенным ценам. Руководитель Росгвардии заявил, что в отношении него допустили "оскорбительные клеветнические размышления", которые "не принято просто так прощать". ФБК заявил, что готов отвечать в суде за информацию, изложенную в расследовании.