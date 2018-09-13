Кладбищенские истории: все, что вы хотели знать о барнаульских погостах

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru, barnaul.fm, ok.ru

Недавняя находка древнего надгробного памятника в историческом центре Барнаула в очередной раз продемонстрировала, как много мы не знаем о прошлых местах захоронения в городе, чья история насчитывает без малого 290 лет. А между тем за это время в Барнауле было организовано не менее 6 кладбищ, и это если не считать пригороды.

Общее же количество погостов в настоящее время приближается к 20, причем есть среди них те, о которых коренные барнаульцы даже и не слышали. Портал Amic.ru решил вспомнить наиболее известные некрополи в краевом центре. Кстати, в городе остро стоит вопрос нехватки площадей для новых захоронений. Несколько лет назад даже говорилось о том, что муниципалитет намерен оформить права на прилегающий к Новомихайловскому кладбищу участок площадью 115 га. Пока, впрочем, это так и осталось на уровне разговоров.

Итак, в настоящее время на территории Барнаула насчитывается три разрушенных погребения: Нагорное кладбище, Кресто-Воздвиженское и Петропавловское. Они и являются наиболее древними. Начнем по порядку.

Через несколько лет после основания Барнаула в самом центре города (в настоящее время здесь находится площадь Свободы) был возведен Петропавловский собор, при котором действовало одноименное кладбище, где хоронили горных офицеров и специалистов. В 1772 году кладбище было закрыто, а позднее разрушено. В Барнауле о нем по большому счету не вспоминали вплоть до лета 2017 года. Тогда в районе пересечения улицы Ползунова и проспекта Социалистического при проведении ремонтных работ на коммунальных сетях в грунте были обнаружены костные останки людей, захороненных, предположительно, на Петропавловском кладбище в XVIII веке.

Интересен тот факт, что на этом кладбище был захоронен изобретатель паровой машины Иван Ползунов, первый начальник Колывано-Воскресенских заводов Андрей Беэр, его родственники, жена начальника округа Колывано-Воскресенских заводов Гавриила Качки Мария, а также горные офицеры и специалисты сереброплавильного завода. Другое наименование кладбища — Заводское.



Любопытно, что в конце 2016 года о намерении найти могилу Ползунова заявляла Барнаульская епархия. Более того, церковники указывали, что при поддержке властей собираются восстановить Петропавловский собор – первый каменный храм города. Для этого необходимо провести археологические изыскания, которые, возможно, помогут установить и точное место захоронения изобретателя Ивана Ползунова. Впрочем, до сих пор каких-либо подвижек в данном вопросе нет.

Так, предполагалось, что еще весной 2017 года на бывшей Соборной площади начнутся раскопки. Археологи собирались исследовать сохранившийся в земле фундамент старого храма и культурный слой. Однако к работам так никто и не приступил.



Вторым, если следовать по хронологии, в Барнауле появилось Предтеченское кладбище — в нагорной части города. Погост открыли в октябре 1772 года. Кроме того, здесь же разместились Татарское и Протестантское кладбища. Они уходили вглубь территории. Нагорное кладбище просуществовало почти полтора века. За это время здесь были похоронены многие известные горожане, ученые, общественные деятели, купцы, исследователи Алтая.



Любопытный факт. В 1774 году бывший ученик Ползунова Иван Черницын составил план храма Иоанна Предтечи, который было решено построить на территории Нагорного кладбища. В 1857 году был освящен новый каменный храм, спроектированный архитектором Яковом Поповым. Здание было трёхступенчатым, построенным в классическом стиле. Верхушку завершал остроконечный шпиль.

В 1870-х годах священнослужители кладбищенской Иоанно-Предтеченской церкви, в обязанности которых входила забота о погосте, поделили всю территорию на четыре разряда по стоимости погребения. Элитный участок 1-го разряда находился рядом с церковью. Здесь были похоронены самые богатые и известные горожане. Около 2/3 всех погребений приходилось на участок 4-го разряда. Ежегодно появлялось до 400 новых могил, а на рубеже XIX и XX веков Нагорное кладбище было признано городской думой переполненным, поэтому для захоронений был отведён новый участок земли в конце Московского проспекта (Кресто-Воздвиженское кладбище).



Кстати, в 1918 году во время Гражданской войны на кладбище проводились массовые расстрелы сторонников советской власти. В середине 1930-х годов Нагорное кладбище вместе с храмом было снесено, а могилы уничтожены, за исключением надгробия Ядринцева. Почти сразу же после этого на территории кладбища был создан парк культуры и отдыха.

Между тем несколько лет назад Барнаульская епархия решила восстановить в Нагорном парке утраченную когда-то церковь. Это произошло еще до того, как Нагорный парк стал частью Барнаульского туркластера.

К слову, представители церкви утверждали, что само кладбище вряд ли теперь возможно восстановить: часть его была застроена жилыми домами, а могилы разорены еще в советское время. Именно поэтому в таких местах разумно строить "дома Божии". В январе 2016 года здесь захоронили останки, найденные на территории бывшего кладбища. Кости, обнаруженные при строительстве, расположили прямо в крипте (подземной части храма Иоанна Предтечи).

Стоит отметить, что до этого в интернете многие барнаульцы возмущались ходом строительных работ в Нагорном парке, где ранее располагалось городское кладбище. Часть энтузиастов, отстаивавших покой этого места, даже сфотографировали кости и черепа, сваленные в кучу, назвав все происходящее кощунством. И действительно, тогда рабочие с помощью тяжелой строительной техники буквально "перемалывали" человеческие кости, сохранившиеся еще со времен дореволюционного Нагорного кладбища.

Администрация Барнаула первоначально настаивала, что никаких нарушений в происходящем не видит, а затем заявила, что котлован вырыли не на том участке, который был согласован чиновниками. Однако недовольство горожан долго не ослабевало, из уст общественников звучали призывы организовать на бывшем кладбище круглосуточное дежурство.

Вновь претензии стали звучать в 2015 году, когда начался демонтаж старой лестницы к бывшей ВДНХ. Тогда на будущей верхней террасе объекта археологи обнаружили человеческие останки. Впрочем, специалисты назвали находку ожидаемой, поскольку строительные работы затрагивали часть бывшего кладбища, где людей хоронили с конца XVIII века.





Несколько слов об известных барнаульцах, погребенных здесь. В их числе руководители и специалисты горного производства: изобретатель-гидротехник Козьма Фролов (1726-1800); начальник Колывано-Воскресенских заводов, основатель камнерезного дела на Алтае Василий Чулков (1746-1807); строитель сереброплавильных заводов, изобретатель паровой турбины для откачки воды из шахт Поликарп Залесов (1772-1837), ученик и помощник изобретателя Ивана Ползунова Иван Черницын (1750-1809). Здесь же были захоронены художники Михаил Мягков (1799-1852), Василий Петров (1770—1810), архитекторы Андрей Молчанов (1765-1824), Яков Попов (1802-1863). Также свое последнее пристанище на этом кладбище обрели ученые и исследователи Фридрих Геблер (1782-1850), Николай Ядринцев (1842-1894), Густав Менье (1827-1862). Кроме того, здесь же был похоронен видный общественник, депутат Госдумы Василий Штильке (1850-1908).

Так же, как и Нагорное, в конце 18 века было открыто Кресто-Воздвиженское кладбище. Если быть более точным, это произошло в 1780 году, оно просуществовало вплоть до начала XX века, а в 1918-1919 годах стало местом массовых расстрелов сторонников советской власти. В 1939 году эта территория была отдана под парк культуры и отдыха Меланжевого комбината. В центре погоста был вырыт большой пруд, в результате чего надгробия были снесены, а могилы уничтожены. Здание Кресто-Воздвиженской церкви передано Барнаульскому планетарию. Кроме того, в послевоенное время на территории парка проходили захоронения японских военнопленных. С этим местом связано немало мрачных рассказов и легенд, повествующих о потревоженном духе обитателей кладбища. Сейчас здесь частично находится многострадальный парк "Изумрудный".

Кстати, современные границы утраченного кладбища тянутся вплоть до южной границы трибун стадиона "Клевченя". Будущим реноваторам парка неплохо было бы это иметь в виду, чтобы не повторять ошибок 2014 года. За несколько лет до этого здесь вырыли котлован, он находился в заброшенном состоянии. Когда строители перешли к активной фазе работ, по сложившейся традиции ковшом экскаватора вместе с землей были подняты на поверхность кости многочисленных покойников. Часто их сваливали в кучи со строительным мусором, никак не утруждаясь, чтобы затем погрести их по-человечески.

Все три вышеобозначенных примера наглядно демонстрируют отношение к своему прошлому в Барнауле – в первую очередь со стороны чиновников и застройщиков. Есть основания полагать, что если ситуация в корне не поменяется, похожая судьба ожидает и современные некрополи.

Обратимся вначале к Булыгинскому (Кировскому) кладбищу. Летом 2017 года городские власти решили окончательно закрыть его от любых новых захоронений. Причина — в превышении плотности захоронений. Кладбище функционировало с марта 2006 года, до этого времени некрополь на протяжении 42 лет был официально закрыт.

Отметим, что данное кладбище имеет несколько названий. Чаще всего в официальных источниках оно именуется как Булыгинско-Кировское (по поселку Кирова или Булыгина), рядом с которым оно расположено. Другое название некрополя — Старое городское. Кладбище было открыто в первой половине XX века в центральной части города в ленточном бору на берегу Пивоварки. Первые погребения относятся к 1930-м годам.

Первоначально оно использовалось в основном под захоронения бывших военнослужащих, ветеранов и солдат, умерших во время Великой Отечественной войны в госпиталях Барнаула. В связи с этим в народе кладбище носило название Воинское. Рядом располагались так называемые Армянское, Мусульманское и Детское кладбища — участки, на которых хоронили по какому-либо одному признаку (национальность, религия, возраст). В 1940-е — 1950-е годы здесь также хоронили представителей разных национальностей, высланных в Алтайский край. К слову, в 1994 году на территории кладбища установили памятник калмыкам, умершим в ссылке в Барнауле.

Булыгинское кладбище было закрыто в 1964 году, однако в 2006 году решением городских властей оно было вновь открыто. Его изначальная площадь — 52 га. Это почти в шесть раз меньше современных границ, обозначенных на портале Публичная кадастровая карта. На территории некрополя расположены четыре памятных знака. Кладбище относится к памятникам истории и культуры регионального значения. Соответствующее постановление было принято в декабре 1994 года. В настоящее время на погосте ведет свою деятельность добровольный молодежный отряд "Планета добра", основанный в 2009 году. Члены отряда проводят экскурсии, восстанавливают утерянные данные о захороненных, занимаются охраной памятников и создают фотоальбом.

Среди известных барнаульцев здесь похоронены поэт, переводчик, один из основателей и главных теоретиков имажинизма Вадим Шершеневич (1893-1942), генерал-майор, военный комиссар Алтайского края Александр Сорокин (1901—1957), член правления всероссийского общества хирургов, главный хирург Барнаула Александр Чеглецов (1906—1957), исследователь природы Алтая, ботаник, краевед Виктор Верещагин (1871—1956).

В декабре 2009 года на Булыгинском кладбище были перезахоронены в братскую могилу останки казненных в 1923 году противников советской власти. Их обнаружили в черте города, на Павловском тракте, при строительстве ТРЦ "Европа".

...После того как было закрыто Булыгинское кладбище, в Барнауле осталось три действующих некрополя. Это Михайловское, Черницкое и Власихинское кладбище (официально здесь проводят только подзахоронения). На последнем из них установлена часовня Дмитрия Донского, а также памятник четырём барнаульским бортпроводникам, погибшим в авиакатастрофе самолёта Ту-154 в 2004 году. Площадь погоста — 54,9 га. Также здесь находится "Аллея афганцев", на которой похоронены участники войн в Афганистане и Чечне.

Среди могил известных горожан обращают на себя внимание место захоронения первого секретаря Алтайского крайкома КПСС Александра Георгиева (1913-1976), героя Советского Союза, погибшего в Афганистане, Константина Павлюкова (1963-1987), врача Зиновия Баркагана (1925-2006), ректоров АлтГТУ Владимира Евстигнеева (1937-2008) и Олега Хомутова (1951-2012), генерал-майора, героя СССР Нестора Козина (1902-1992), героя соцтруда, четырежды кавалера Ордена Славы, председателя Алтайского краевого комитета ветеранов войны и военной службы, почетного гражданина Алтайского края Василия Христенко (1925-2010).

Между тем к концу 2017 года на Власихинском кладбище появилось т.н. мемориальное кладбище для захоронения умерших участников ВОВ и ветеранов боевых действий Барнаула.

...Одним из последних появилось в Барнауле Черницкое кладбище. Оно расположено в 15 км к югу от города в ленточном бору рядом с поселком Черницк, откуда и берет своё название. Кладбище функционирует с 1979 года и является на данный момент одним из основных мест для захоронений. Здесь находится аллея, где расположены могилы известных горожан: политиков, бизнесменов, чиновников, деятелей культуры (в том числе большое количество писателей). На Черницком кладбище захоронены: директор завода "Трансмаш" Николай Чудненко (1891-1958), мэр Барнаула Владимир Баварин (1939-2003), протоиерей Никольской церкви Михаил Капранов (1939-2007), глава крайизбиркома Сергей Сытых (1954-2009), хоккеист Денис Биковец (1981-2015), поэт и журналист Борис Капустин (1948-1996).

Наконец еще одно кладбище — Новомихайловское - находится рядом с одноименным поселком. Кладбище открыто в 1980 году в 10 км от Барнаула по Павловскому тракту за аэропортом. Здесь похоронены: спортсмен и бизнесмен Александр Старыгин (1975-2010), хоккеист Дмитрий Орехов (1990-2011).

...Возвращаясь к теме нехватки площадей для новых захоронений в Барнауле, хочется отметить, что отчасти альтернатива была найдена с открытием крематория в 2015 году. По самым скромным подсчетам, за это время кремации были подвергнуты сотни умерших горожан.

P.s.: Есть, впрочем, еще одно довольно любопытное кладбище в Барнауле в пределах городской черты – Ереснинское. Примечательно оно тем, что, скорее всего, появилось еще до "Ползуновского". Дело в том, что до прихода на Алтай демидовских людей на территории современного города существовали в 20-е годы 18 века три деревни — Усть-Барнаульская, Верх-Барнаульская и Ересная. Если первые две исчезли и не оставили о себе памяти даже на уровне топонимов, то Ересная и сейчас есть на карте в виде улицы неподалеку от ГЛК "Авальман". Здесь же на Кордоне в сторону Оби осталось и одноименное кладбище. Сейчас на нем среди полуразрушенных могил можно найти захоронения 19 и первой половины 20 века. Однако не исключено, что где-то здесь под многометровым культурным слоем находятся и куда более древние могилы. К счастью, их хотя бы не тронули большевистские преобразования, а также "изыскания" современных чиновников.