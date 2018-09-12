Суд Ялты вынес приговор полицейскому, обвиняемому в смертельном ДТП

В Ялтинском городском суде Республики Крым вынесли приговор сотруднику ГИБДД со скандальной репутацией Сергею Росику, который в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельного ДТП в мае этого года, в котором погибли пенсионерка и годовалый ребенок, пишет "Газета.Ru".

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ "нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года", — сообщили в пресс-службе суда.

21 мая 2018 года Росик пьяным за рулем личного Mercedes вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с автомобилем KIA, в котором находились две женщины и ребенок. В результате аварии погибли пенсионерка и годовалая малышка. До момента ДТП водитель ехал с превышением скорости и обгонял автомобили через сплошную, а после аварии пытался сбежать в лес.

Также Росик известен по роликам на YouTube — на него часто жаловались местные автомобилисты.