Россиянин Александр Петров, которого Великобритания обвинила в причастности к отравлению экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещал корреспонденту "России 24" на следующей неделе дать комментарий в СМИ.

"Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю", — сказал Петров.

В среду, 12 сентября, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе Восточного экономического форума, рассказал, что Петров и Бошаров, обвиняемые Лондоном в совершении резонансного преступления, являются гражданскими лицами и с криминалом никак не связаны.

Путин призвал подозреваемых объявиться и рассказать прессе о себе. Он также выразил уверенность, что они выйдут на представителей СМИ.

Ранее Александр Петров, который, как сообщалось, работает начальником участка в научно-производственном объединении "Вирион", заявил, что не имеет никакого отношения к делу Скрипалей.