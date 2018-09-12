Президент ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg заявил, что российский банковский сектор способен выстоять в случае введения против него санкций США, а клиенты банков гарантированно смогут вернуть средства с долларовых депозитов, пишут "Ведомости".

"Конечно, мы определенно готовы к любому развитию ситуации и определенно российский банковский сектор при поддержке Центробанка может устоять перед санкциями", — сказал Костин, подчеркнув, что санкции, безусловно, были бы нежелательны.

"Все обязательства перед вкладчиками, перед клиентами мы будем выполнять. И это не только мое мнение, это программа, согласованная с Центральным банком, с правительством. Если необходимо, будет оказана помощь в этом. Долларов у нас много на сейчас. Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим", - заявил Костин в интервью Business FM.

По его словам, рассматриваются в том числе возможности выплаты долларовых вкладов в рублях по текущему курсу, перевод депозитов в другие банки в рублях с последующей конвертацией в доллары.

"И наличность у нас сейчас, мы много завезли, поэтому, в принципе, готово базовое решение, которое принимается правительством и Центральным банком и крупнейшими банками: клиенты пострадать не должны", — заключил Костин, добавив, что под клиентами подразумеваются как физические лица, так и компании.