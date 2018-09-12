Кадыров пригласил Медведева на празднование 200-летия Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил премьер-министра России Дмитрия Медведева на празднование 200-летия города Грозного, сообщает "РИА Новости".

"Приближается большой праздник — 200-летие Грозного. Вы знаете, в каком состоянии мы получили Грозный, и на сегодняшний день мы готовимся к празднику и надеемся, если будет у вас время, приедете тоже. Очень приглашаем", - сказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что Медведев лично принимал участие в восстановлении Грозного.

Премьер поблагодарил за приглашение и пообещал посмотреть свой график.