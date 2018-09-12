Беременную пассажирку выгнали из автобуса после замечания водителю

Беременную жительницу Екатеринбурга Наталью Нестерову выгнал из автобуса водитель, после того как она ему сделала замечание, поскольку тот беседовал по телефону, находясь за рулем, сообщают "Вести".

"Рот закрой!" — отреагировал водитель. После чего состоялась беседа на повышенных тонах. Затем водитель отказался продолжать движение, пока в салоне присутствует пассажирка, сделавшая ему замечание.

В итоге Наталью высадили. Расстроенная происшествием женщина обратилась в транспортную компанию, обслуживающую маршрут, и выслала подтверждающую видеозапись.

Местная пресса связалась с представителем транспортной компании, который сообщил, что не в курсе инцидента, однако выразил готовность изучить все нюансы произошедшего и, в случае подтверждения вины водителя, объявить ему выговор.

Прокуратура Екатеринбурга начала собственную проверку по факту высадки беременной женщины из автобуса, намереваясь дать правовую оценку произошедшим событиям, что грозит соответствующими последствиями для водителя автобуса, кондуктора и транспортного предприятия.