Российский офшор "остров Октябрьский" появился в Калининграде

Остров Октябрьский, где в августе был создан один из специальных административных районов, официально появился в Калининграде. Такое решение 12 сентября принял местный городской совет, выделив часть Московского района, сообщает "Интерфакс".

Теперь компании, желающие стать резидентами острова, смогут начать процедуру редомициляции (перевод компании в другую юрисдикцию). Первыми о своем желании переехать на Октябрьский заявили UC Rusal и энергетическая "дочка" ее основного (48,13%) акционера En+ — компания En+ Holding: их советы директоров в середине августа поручили менеджменту подготовить подробный план переезда.

О том, что острова Октябрьский юридически не существует, ранее объявил замминистра финансов Илья Трунин. Это подтвердил "Ведомостям" и бывший вице-премьер Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков: остров существовал только как исторический район, но формально такой географической единицы не было.

Кроме острова Октябрьский специальным административным районом станет остров Русский во Владивостоке.

Создание САРов — одна из мер поддержки попавших в санкционные списки российских компаний. Стать резидентами офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных — 5%.