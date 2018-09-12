В Новосибирске мать-одиночка голыми руками отбила студентку у двух пьяных мужчин с пневматическим пистолетом, сообщает LIFE.

Злоумышленники напали ночью на студентку, которая возвращалась домой. 37-летняя Екатерина увидела происходящее со своего балкона и поспешила на помощь.

Хулиганы требовали у студентки деньги и телефон, когда к ним подошла тренер по фитнесу и сначала попросила их уйти.

Как сообщается, злоумышленники в ответ начали стрелять заступнице по ногам. Екатерина была вынуждена применить силу. В итоге 29-летний житель города Бердска и его 30-летний товарищ попали в больницу с переломами челюсти и ребер.