Новый урок введут в российских школах в сентябре

В сентябре 2018 года в школах России введут урок национальной технологической инициативы (НТИ), цель которого — привлечь школьников к выполнению реальных технических задач, сообщает LIFE со ссылкой на пресс-службу Российской венчурной компании.

"Педагоги получат методические материалы, из которых по принципу конструктора смогут собрать урок или серию уроков по своему предмету. Урок рассчитан на учащихся 8-11-х классов", — говорится в сообщении.

Для урока разработано шесть сценариев, соответствующих направлениям НТИ: "человек", "информация", "инфраструктура", "техника", "производство" и "экология".

По направлению "человек" дети смогут ознакомиться с технологиями бионики, редактированием генома, превентивной медициной. По направлению "информация" — с блокчейном, большими данными, искусственным интеллектом, а также с квантовыми технологиями.

На уроках технологии школьники узнают о развитии беспилотного транспорта и машинного зрения. Программой НТИ смогут заняться преподаватели биологии, физики, информатики и других дисциплин.

Олимпиады НТИ проводятся по 19 направлениям, соответствующим отраслевым приоритетам России. Нововведение входит в программу по обеспечению глобального технологического лидерства России к 2035 году.