Ученые раскрыли тайну появления кратера в Сибири

Российские ученые выяснили, что загадочный кратер, обнаруженный на полуострове Ямал в июле 2014 года, образовался в результате криовулканической активности, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на публикацию в журнале Scientific Reports.

Такие кратеры встречаются, как правило, на других планетах. При очень низких температурах криовулканы извергают воду и другие химические соединения, например метан и аммиак, в разных агрегатных состояниях.

В слое земной коры, где основное породообразующее вещество — лед, тоже проходят быстротекущие геологические процессы, но до сих пор их не рассматривали как примеры криовулканизма.

Кратер неизвестного происхождения в 30 километрах от базы нефтедобытчиков Бованенково обнаружили в июле 2014 года пилоты вертолета, обслуживающего нефтегазоконденсатное месторождение Бованенковское. Он представлял собой крупную воронку в земле с отвесными стенами и водой на дне.