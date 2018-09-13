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Парализованная чемпионка СССР просит милостыню в центре Петербурга

, ИА "Амител"
Когда-то Елена занимала призовые места и принимала участие в церемонии открытия Олимпиады в Москве в 1980 году

Фото: vesti.ru

Чемпионка СССР по прыжкам на батуте Елена Слипаченко вынуждена просить милостыню в центре Санкт-Петербурга. Свою историю она рассказала в студии "Прямого эфира".

Когда-то Елена занимала призовые места на соревнованиях, принимала участие в церемонии открытия Олимпиады в Москве в 1980 году. Сейчас 55-летняя женщина — инвалид первой группы, свою травму она получила 10 лет назад, когда уже ушла из спорта. У Елены фактически сгнил позвоночник, но на операцию у нее нет денег.

Уже много лет Слипаченко прикована к инвалидной коляске. Помочь ей некому — соседи заняты, родственники живут далеко, сын много работает, да они и не общаются почти. Женщина живет на первом этаже, но лестница не оборудована пандусом. Для того чтобы выйти из дома, она вынуждена платить 200 рублей гастарбайтеру, чтобы тот вывез ее коляску. Она живет совсем рядом с Невским проспектом, по оценкам риелторов, ее квартира стоит около 10 миллионов рублей. Но бывшая спортсменка еле-еле сводит концы с концами.

Вместе с Еленой живет ее сын. По словам женщины, он ей совсем не помогает. Однако у сына есть своя версия событий. Молодой человек уверен, что его мать сама виновата во всем, что с ней происходит. Он рассказал, что мать много лет употребляла и распространяла наркотики.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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