Россия зафиксировала обстрелы в трех сирийских провинциях

За прошедшие сутки были зафиксированы обстрелы населенных пунктов в трех сирийских провинциях — Латакии, Хаме и Алеппо. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко, сообщает RT.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, не уменьшается количество нарушений со стороны незаконных вооружённых формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации", — заявил Савченко в ходе брифинга.

Также он сообщил, что представители ЦПВС за сутки провели гуманитарные акции в городе Хомс, а также в населенных пунктах Набья эс-Сахр, Латакия и Кардаха.

"В ходе акций выдано 540 продовольственных наборов общим весом 4,17 тонны", — отметил Савченко.

Кроме того, российские врачи оказали помощь 82 жителям Сирии.