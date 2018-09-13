Запретить увеличение ставок по кредитам предложили в Госдуме

Банкам предложили запретить в одностороннем порядке повышать процентные ставки по кредитам индивидуальным предпринимателям и юрлицам. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрела в первом чтении.

Сейчас банк может изменить ставку в случаях, предусмотренных законом, а также на основании договора с клиентом.

Автор инициативы Олег Нилов предложил исключить второй критерий, так как зачастую банки используют размытые формулировки в договоре, которые позволяют впоследствии изменить кредитную ставку. Законопроектом также предлагается распространить данную норму в отношении тех договоров, которые были заключены до вступления законопроекта в силу.

Комментируя инициативу, член Комитета Госдумы по финрынку Алексей Изотов отметил, что предлагаемые нормы уже закреплены в действующем законодательстве. "Указано, что кредитные организации имеют право увеличивать ставку только в соответствии с действующим законодательством и заключенным с клиентом договором", — сказал он. При этом банкам запрещается повышать ставки без экономического обоснования. Большинство депутатов не поддержали инициативу.