Активист панк-группы Pussy Riot и арт-группы "Война", издатель "Медиазоны" Петр Верзилов в среду, 12 августа, госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на отравление неизвестным веществом, сообщает "Интерфакс".

По словам подруги Верзилова Вероники Никульшиной, мужчина почувствовал себя плохо после заседания суда, который рассматривал административное дело против нее. Он проспал два часа, а, проснувшись, обнаружил, что теряет зрение. После начались проблемы с речью и моторикой, ему стало трудно ходить.

Скорая забрала Верзилова в токсикореанимационное отделении городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках. Со слов Никульшиной, предварительный диагноз врачи не сообщают; также к больному отказались пустить его мать. При этом медики сообщили, что состояние Верзилова тяжелое, с положительной динамикой.

15 июля Верзилов вместе с другими активистками Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и получили по 15 суток административного ареста.